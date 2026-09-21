مستقبل وطن يعلن سداد ديون المزارعين غير القادرين حتى 10 آلاف جنيه ويتحمل مصروفات الطلاب بالغربية

اختتمت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، ثاني جولاتها بالمحافظات، والتي استهدفت محافظة الغربية، بتنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، إلى جانب عقد اجتماع تنظيمي موسع مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وتعزيز التواصل بين مختلف المستويات التنظيمية.

جولة مستقبل وطن في الغربية

وشهدت الجولة إعلان النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، تكفل حزب مستقبل وطن بسداد الديون المستحقة على المزارعين غير القادرين، ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار مبادرات الحزب لمساندة صغار المزارعين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تضمنت فعاليات الجولة دعم القطاع الزراعي بمحافظة الغربية، من خلال التبرع بعدد من أجهزة الري الحديثة لصالح المزارعين، لمساعدتهم في توفير جانب من احتياجاتهم المرتبطة بالعملية الزراعية، ومساندة جهودهم في مواصلة العمل والإنتاج.

وفي إطار دعم العملية التعليمية، سدد الحزب كافة المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في جميع المراحل التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، ودعم انتظام أبنائها في الدراسة.

وشملت الجولة كذلك تنفيذ عدد من المبادرات الخدمية الأخرى، من بينها دعم المؤسسات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، إلى جانب الفعاليات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا للاحتياجات التي تم رصدها بالمحافظة.

وفي ختام الجولة، عقدت الأمانة المركزية للحزب اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمحافظة الغربية، بمشاركة قيادات وكوادر الحزب والتنظيميين على مستوى الأمانات النوعية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بالمحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالغربية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالعمل الحزبي، وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بين الأمانات المختلفة، إلى جانب التأكيد على استمرار التواصل بين قيادات الحزب وكوادره وقواعده التنظيمية بالمحافظة.

وتأتي الجولة في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة الاحتياجات الفعلية بكل محافظة، وتنفيذ المبادرات والخدمات المستهدفة وفقًا لما يتم رصده على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن جولاتها بمختلف المحافظات، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات الخدمية والتنظيمية، من بينها رفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتوفير المستلزمات الزراعية ودعم المزارعين، وتجهيز العرائس، إلى جانب عقد الاجتماعات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.