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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وجنوب السودان.. ماذا حدث في المواجهة الوحيدة قبل صدام تصفيات أمم أفريقيا؟

مصر وجنوب السودان
مصر وجنوب السودان
منتصر الرفاعي

يعود منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره جنوب السودان اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفراعنة خاصة مع رغبتهم في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بعد التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأولى.

وتحظى مواجهة اليوم بخصوصية من نوع آخر حيث تعد ثاني مباراة تجمع المنتخبين في تاريخهما، بعدما اقتصرت المواجهات السابقة بين مصر وجنوب السودان على لقاء واحد فقط أقيم قبل أكثر من 3 سنوات.

مصر تتفوق في المواجهة الوحيدة

التقى منتخب مصر مع جنوب السودان للمرة الأولى في 18 يونيو 2023 عندما جمعهما لقاء ودي على استاد القاهرة الدولي وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل منتخب مصر ثلاثيته عن طريق محمود عبد المنعم كهربا ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ليحقق الفراعنة انتصارا كبيرا في أول مواجهة تاريخية أمام منتخب جنوب السودان.

وبذلك يدخل منتخب مصر مباراة اليوم متفوقا في سجل المواجهات المباشرة بعدما حقق الفوز في اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بقيادة حسام حسن بحثا عن تصحيح المسار بعد البداية بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى حيث يأمل الجهاز الفني في استعادة نغمة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفراعنة دفعة قوية في سباق التأهل.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

خاض حسام حسن 36 مباراة مع منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة في مختلف البطولات والمنافسات حقق خلالها المنتخب 20 انتصارا مقابل 10 تعادلات و6 هزائم.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني 59 هدفا خلال هذه المباريات بينما استقبلت شباك الفراعنة 32 هدفًا، وبلغت نسبة الانتصارات خلال الفترة المذكورة نحو 57.14%.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

تنقل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مالاوي: 3 نقاط

2- أنجولا: نقطة واحدة

3- مصر: نقطة واحدة

4- جنوب السودان: 0 نقاط 

ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل تحسين موقفهم في جدول المجموعة والدخول بقوة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز حكما للساحة ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدا أول وأسويت تيلوك مساعدا ثانيا بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

مصر تستهل التصفيات بتعادل سلبي أمام أنجولا

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا، خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي ليحصل الفراعنة على نقطة واحدة في بداية مشوارهم بالمجموعة.

ويأمل المنتخب الوطني في تجاوز نتيجة الجولة الأولى وتحقيق الانتصار أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة المنافسة على التأهل للبطولة القارية.

منتخب مصر جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية 2027 حسام حسن موعد مباراة مصر وجنوب السودان ترتيب مجموعة منتخب مصر

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