قالت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تحرر بلدتي يجوروفكا في مقاطعة زابوروجيا وتولستودوبوفو بمقاطعة سومي.

وذكرت الوزارة الروسية أنه جرى تحييد أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا في المنطقة المحاصرة بمقاطعة خاركوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أنه منظومات الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 768 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

ووفق تقدير الجيش الروسي، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1505 عسكريين على المحاور القتالية كافة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يعد ذلك العدد كبيرا في صفوف القوات الأوكرانية ويصعب تعويضه خلال فترة قصيرة، ما يقول بتقدم روسي واضح .

كما أفادت الوزارة بتحييد 35 عسكريًا أوكرانيًا في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحرير 164 مبنى في المدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.