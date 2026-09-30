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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حسين الشيخ يستقبل السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين

حسين الشيخ يستقبل السفير المصري
حسين الشيخ يستقبل السفير المصري
الديب أبوعلي

استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي، وبحث معه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والوطنية والإقليمية.

ورحب الشيخ، بالسفير المصري، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، والدور التاريخي والمحوري لجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأطلع، السفير عبد الهادي على آخر التطورات السياسية والميدانية، والجهود المبذولة على مختلف المستويات لإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الوطنية من القيام بمسؤولياتها، بما يحافظ على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، وبما يعزز الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ودعم المسار السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية، وأهمية دعم المسار الديمقراطي، بما يعزز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة للوضع الخطير في الضفة الغربية واستمرار اعتداءات وإرهاب المستوطنين واستمرار احتجاز الأموال الفلسطينية.

من جانبه، أكد السفير عبد الهادي حرص مصر على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشددا على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

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