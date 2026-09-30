الصين تحث إيران والولايات المتحدة على الالتزام بخيار السلام واستئناف الحوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الأربعاء، إن الصين تدعم تسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وتأمل أن تلتزم إيران والولايات المتحدة بخيار السلام، وتعودا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وتستأنفا الحوار والمفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأكد قوه، في تصريحات صحفية، أن الصين منذ اندلاع الأعمال القتالية، دأبت على العمل من أجل وقف الصراع وتعزيز السلام، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة جهودها من أجل استعادة السلام والهدوء في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن.