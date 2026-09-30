التضخم في فرنسا يرتفع إلى 3% خلال سبتمبر مقابل 2.4% في أغسطس الماضي

أ ش أ

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا ارتفاع التضخم إلى 3% على أساس سنوي في شهر سبتمبر .

وأعلن المعهد اليوم الأربعاء، مع إصداره تقديرًا أوليًا، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي في سبتمبر.

وذكرا راديو "أوروبا 1" أنه وفقا للتقدير الأولي الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) اليوم ، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بارتفاع قدره 2.4% في أغسطس.

ويعزو المعهد هذا الارتفاع الإضافي في التضخم إلى تسارع ارتفاع أسعار الطاقة (+21.2% في سبتمبر مقارنة بـ +16.7%) وأسعار المنتجات الطازجة (+9.9% مقارنة بـ +5.9% في أغسطس).