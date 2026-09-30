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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان عاجل من مطار الأمير سلطان في تبوك بشأن حادث طائرة فلاي دبي

طائرة فلاي دبي
طائرة فلاي دبي
محمود نوفل

كشف مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك شمال السعودية، عن تلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم (FZ1073) التابعة لشركة طيران فلاي دبي، للقيام بهبوط اضطراري في المطار، وذلك في تمام الساعة 8:44 صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026م.

وبحسب البيان الصادر عن مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة.

وقال البيان السعودي: هبطت الطائرة بسلام بالمطار في تمام الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد.

وأضاف البيان: وقد تم نقل الإثنان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة.

كما شدد المطار على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.

وأُختتم البيان: جارٍ العمل على استكمال التحقيقات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي طيران فلاي دبي السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز

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