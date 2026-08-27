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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يغير طريقة تأمين حسابك بالكامل.. أبل تودع تيم كوك وتستعد لزعيمها المقبل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا لرمز الـ6 أرقام.. واتساب يغير طريقة تأمين حسابك بالكامل

أعلن تطبيق واتساب، عن مجموعة جديدة من تحديثات الأمان لحسابات المستخدمين، أبرزها استبدال رمز PIN المكون من 6 أرقام والمستخدم في ميزة التحقق بخطوتين بكلمة مرور كاملة يمكن أن تتضمن الأحرف والأرقام، مع دعم الرموز الخاصة، لتوفير طبقة إضافية من الحماية ضد الاستيلاء على الحسابات.

بعد 15 عاما.. أبل تودع تيم كوك وتستعد لزعيمها المقبل

تستعد شركة أبل لبدء حقبة جديدة مع اقتراب تنحي تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي، بعد أكثر من 15 عاما قضاها على رأس الشركة، في انتقال وصفته التقارير بأنه يركز على الاستمرارية أكثر من إحداث تغييرات جذرية في سياسة الشركة.

وداعا للمونتاج الطويل.. إنستجرام يطلق ميزة ذكية لتحرير الريلز تلقائيا

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم المسودة الأولى First Draft، والتي تهدف إلى تبسيط واحدة من أكثر مراحل إعداد مقاطع الريلز إزعاجا، من خلال إنشاء نسخة أولية من الفيديو تلقائيا دون الحاجة إلى إجراء جميع عمليات المونتاج يدويا.

أبل تكشف عن معالجي M5 Ultra وM6.. قوة هائلة للذكاء الاصطناعي ومعالجة أسرع على أجهزة ماك

كشفت شركة أبل، عن معالجين جديدين هما M5 Ultra وM6، لتشغيل أحدث إصداراتها من أجهزة Mac Mini وMac Studio، في خطوة تعزز قدرات أجهزة ماك في التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمهام الحوسبية الثقيلة.

أبل تتراجع عن تغيير مثير للجدل في ميزة “إخفاء بريدي الإلكتروني”

تراجعت شركة أبل، عن تغيير كانت تخطط لإجرائه على ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني Hide My Email، بعدما أثار القرار انتقادات من المستخدمين الذين رأوا أنه قد يقلل من فعالية الأداة المخصصة لتعزيز الخصوصية.


ميتا ترفع مستوى الحماية في واتساب.. 3 ميزات جديدة لحساب أكثر أمانا

 

أعلنت شركة ميتا عن مجموعة جديدة من التحسينات الأمنية لتطبيق واتساب، تشمل تعزيز ميزة التحقق بخطوتين، وتوفير معلومات إضافية بشأن المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، إلى جانب إتاحة تسجيل أكثر من مفتاح مرور للحساب نفسه.

أوبر تطلق بثا مباشرا لمراقبة رحلات المراهقين وتعزيز سلامتهم

أعلنت شركة أوبر عن إطلاق ميزة جديدة للبث المباشر تتيح للآباء والأوصياء متابعة أبنائهم المراهقين أثناء رحلاتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز شعور الأهل بالأمان والاطمئنان خلال استخدام الخدمة.


أنثروبيك تعزز ذاكرة كلود.. المساعد الذكي يتذكر تفضيلاتك وينقلها إلى مهام العمل


أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن تحديث جديد لذاكرة مساعدها الذكي كلود Claude، يتيح نقل المعلومات التي يتعلمها المساعد من محادثات المستخدم إلى أداة Claude Cowork، ما يقلل الحاجة إلى إعادة شرح المشاريع والتفضيلات والسياق في كل مرة يبدأ فيها المستخدم مهمة جديدة.

تسريبات تكشف تصميم Galaxy S27 Ultra.. سامسونج تستعد لتغيير كبير في الكاميرات

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم مرتقب لهاتف Galaxy S27 Ultra، تشير إلى أن سامسونج تستعد لإجراء واحد من أبرز التغييرات في التصميم الخلفي لسلسلة هواتفها الرائدة منذ سنوات، رغم أن الواجهة الأمامية للهاتف قد تبدو مألوفة إلى حد كبير.

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