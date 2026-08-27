أوبر تطلق بثا مباشرا لمراقبة رحلات المراهقين وتعزيز سلامتهم

أعلنت شركة أوبر عن إطلاق ميزة جديدة للبث المباشر تتيح للآباء والأوصياء متابعة أبنائهم المراهقين أثناء رحلاتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز شعور الأهل بالأمان والاطمئنان خلال استخدام الخدمة.

وقالت الشركة، إن الميزة الجديدة ستبدأ في التوسع على مستوى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أصبحت متاحة حاليا في 9 أسواق.

كيف تعمل ميزة البث المباشر؟



تعتمد الميزة على الكاميرا الأمامية للسائق لبث الفيديو مباشرة أثناء الرحلة.

وبمجرد بدء الرحلة، يتلقى حساب ولي الأمر المرتبط بحساب المراهق إشعارا في حال توفر البث المباشر، وإذا اختار ولي الأمر مشاهدة البث، يتلقى كل من السائق والمراهق إشعارا بأن البث قيد المشاهدة.

وتؤكد أوبر أن مشاهدة البث المباشر تقتصر على حسابات الآباء أو الأوصياء المرتبطة بحساب المراهق.

لكن الشركة أوضحت أنه لا يوجد خيار لمنع ظهور أشخاص آخرين يرافقون المراهق أثناء الرحلة في البث المباشر.

مشاهدة البث المباشر

ماذا يحدث للفيديو بعد انتهاء الرحلة؟



بمجرد انتهاء الرحلة، لا يعود بإمكان أي طرف الوصول إلى الفيديو، سواء كان السائق أو المراهق أو ولي الأمر.

وتقول أوبر إن الفيديو "مشفر"، لكنها لم توضح ما إذا كان يستخدم التشفير الشامل بين الطرفين End-to-End Encryption، وهو ما يعني أن الشركة نفسها لن تتمكن من الوصول إلى التسجيل.

وعندما سأل موقع TechCrunch الشركة عن هذه النقطة، لم يقدم متحدث باسم أوبر توضيحا بشأن ما إذا كان البث مشفرا من طرف إلى طرف.

الميزة تتوسع في الولايات المتحدة



أوضحت أوبر أن ميزة البث المباشر متاحة حاليا في 9 أسواق أمريكية، من بينها أتلانتا وكليفلاند ورود آيلاند، على أن تصل إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أوبر قد أطلقت حسابات المراهقين Teen Accounts في الولايات المتحدة عام 2023، قبل أن توسع نطاق الخدمة لاحقا لتصبح متاحة في أكثر من 50 دولة.