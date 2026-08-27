في ليلة وفاء.. أصدقاء رضا البهات يستعيدون مسيرته الأدبية والإنسانية بنقابة الصحفيين

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، أمسية لتأبين الكاتب والروائي الراحل رضا البهات، أدارها الكاتب الصحفي سيد محمود تحت عنوان «ليلة في حب رضا البهات»، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل في مبنى النقابة، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأسرة الراحل، وعدد من الكتّاب والفنانين وأصدقاء الراحل، ورفاق تجربته الإبداعية.

وجاءت الأمسية بعد أيام قليلة من رحيل رضا البهات، لتجمع أصدقاءه ومحبيه وزملاءه في الوسطين الثقافي والفني، في ليلة استعادوا خلالها سيرته الأدبية والإنسانية، وتوقفوا أمام تجربته الإبداعية، وما تركته من أثر في نفوس كل مَن اقترب منه وعرفه عن قرب.

وشهدت الأمسية عددًا من الشهادات، التي قدمها أصدقاء الراحل ورفاق تجربته، تناولوا خلالها ذكرياتهم معه، ومحطات من حياته، ومواقفه الإنسانية، إلى جانب الحديث عن تجربته الأدبية وإسهاماته في المشهد الثقافي.

وأكد محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة أن تنظيم الأمسية يأتي وفاءً للكاتب الراحل، وتقديرًا لقيمته الإبداعية والإنسانية، وحرصًا على أن تظل نقابة الصحفيين بيتًا مفتوحًا للمثقفين والمبدعين، ومساحة لاستعادة سيرتهم، والاحتفاء بما قدموه للحياة الثقافية المصرية.

وقال محمود كامل، إن اختيار عنوان «ليلة في حب رضا البهات» جاء تعبيرًا عن طبيعة الأمسية، التي لم تكن مجرد تأبين، وإنما لقاءً لاستعادة الإنسان والكاتب، والاحتفاء بذكراه من خلال شهادات أصدقائه ومحبيه.

وأضاف أن رضا البهات رحل جسدًا، لكن تجربته الإبداعية، وما تركه من أعمال وذكريات ستظل حاضرة، مؤكدًا أن الوفاء للمبدعين جزء أساسي من دور اللجنة الثقافية والفنية، التي تحرص على الاحتفاء بأسماء وتجارب تركت أثرًا حقيقيًا في الثقافة المصرية.

وشكلت الأمسية مناسبة لاستعادة حضور رضا البهات بين أصدقائه ومحبيه، في أجواء غلب عليها الامتنان، حيث امتزجت ذكريات الراحل بالحديث عن أعماله وشخصيته، لتتحول قاعة محمد حسنين هيكل إلى مساحة للوفاء بكاتب رحل منذ أيام، بينما بقيت سيرته وإبداعه حاضرين في ذاكرة مَن عرفوه.