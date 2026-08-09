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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

PCMag تقارن بين منصات التلفزيون الذكي .. أبل وأمازون وجوجل وروكو

أبل
أبل
احمد الشريف

نشرت مجلة PCMag دليلاً مقارناً شاملاً لمنصات التلفزيون الذكي الرئيسية في السوق، شمل أنظمة Apple tvOS وAmazon Fire TV وGoogle TV وRoku TV وLG webOS وSamsung Tizen وVizio OS، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف في كل منصة من حيث التطبيقات، والإرسال المحلي، والمساعد الصوتي، وفقًا لما ذكره التقرير .

منصة Apple tvOS: تكامل مع نظام أبل البيئي

أوضح التقرير أن منصة tvOS متاحة حصرياً عبر جهاز Apple TV 4K، وليست مدمجة في أي تلفزيون بشكل مستقل . 

وتتميز بدعمها لخاصية AirPlay للإرسال من أجهزة أيفون وآيباد وماك، ومساعد Siri عبر جهاز التحكم عن بعد، مع دعم HomeKit وMatter للتحكم بالمنزل الذكي، لكنها تفتقر إلى Google Cast وMiracast . كما أشار إلى أن التطبيقات المتاحة تشمل جميع الخدمات الرئيسية، رغم أن النظام كان يعاني سابقاً من ضعف في هذا المجال .

Amazon Fire TV: هيمنة Alexa وتطبيقات شاملة

ذكر التقرير أن منصة Fire TV، المتوفرة في أجهزة البث وتلفزيونات أمازون وشركات أخرى، تقدم مجموعة واسعة من التطبيقات تشمل خدمات متخصصة مثل Crunchyroll وTwitch . 

ويعتبر مساعد Alexa من أقوى المساعدين الصوتيين، مع دعمه لآلاف المهارات والأجهزة الذكية، ويتوفر بدون استخدام اليدين في بعض الأجهزة مثل Fire TV Cube . 

لكن نقطة الضعف تكمن في دعم الإرسال المحلي، إذ تفتقر إلى Google Cast ويتوفر AirPlay على أجهزة محدودة فقط .

Google TV: تكامل مع Gemini وChromecast

أشار التقرير إلى أن Google TV، المتوفرة في تلفزيونات من TCL وHisense وSony وأجهزة البث مثل Google TV Streamer، تقدم نفس مجموعة التطبيقات الواسعة التي توفرها Fire TV . 

وتتميز بدعم Google Cast للإرسال من أجهزة أندرويد ومتصفح كروم، مع إضافة AirPlay من قبل بعض الشركات المصنعة . 

وتستخدم المساعد الصوتي Google Assistant، واستُبدل مؤخراً بـ Gemini في معظم الأجهزة الحديثة، مع اشتراك مدفوع (Gemini Home Premium) للميزات المتقدمة .

Roku TV: واجهة بسيطة وانتقادات للمساعد الصوتي

وصف التقرير منصة Roku TV بأنها الأكثر سهولة للمستخدمين غير التقنيين، وهي متوفرة في تلفزيونات Roku وأجهزة البث الخاصة بها، وتدعم AirPlay وMiracast لكنها تفتقر إلى Google Cast . 

ورغم مجموعة التطبيقات الواسعة (باستثناء Twitch)، إلا أن المساعد الصوتي يُعتبر من نقاط ضعفها الرئيسية، إذ لا يمكنه التحكم بمعظم أجهزة المنزل الذكي أو تقديم معلومات عامة، على عكس المنافسين . ويتوفر استخدامه بدون يدين عبر جهاز التحكم Roku Voice Remote Pro .

منصات أخرى: LG وSamsung وVizio

استعرض التقرير بإيجاز منصات أخرى، حيث تتميز LG webOS بدعم AirPlay وMiracast وGoogle Cast الآن، مع مساعد ThinQ الخاص بالشركة وإمكانية استخدام Gemini أو Copilot . 

وتقدم Samsung Tizen، رغم تعقيد واجهتها، دعم AirPlay وMiracast وAlexa بالإضافة إلى Bixby . أما Vizio OS فتحتوي على مجموعة تطبيقات أصغر وتفتقر إلى مساعد صوتي كامل، لكنها تدعم AirPlay وChromecast وMiracast معاً .

Google TV Apple tvOS LG webOS

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