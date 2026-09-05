جمعية المؤلفين والملحنين تلجأ الى القضاء بسبب الأداء العلني.. تفاصيل

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، برئاسة الشاعر والسيناريست مدحت العدل، اتخاذها إجراءات قانونية ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على خلفية أزمة تتعلق بحقوق الأداء العلني عن بث الأغاني عبر شبكة قنوات الشركة.

وكشفت الجمعية أن هناك اتفاقا مبرما بينها وبين شركة روتانا، يقضي بسداد مقابل مالي سنوي نظير حق الأداء العلني للأعمال الغنائية التي يتم بثها عبر قنوات الشبكة، إلا أن الشركة امتنعت عن سداد المستحقات المالية المتفق عليها منذ ما يقرب من 8 سنوات.

تفاصيل أزمة جمعية المؤلفين والملحنين مع روتانا

وأوضحت الجمعية أن الأزمة لم تبدأ بإجراءات قانونية مباشرة، حيث جرت خلال السنوات الماضية عدة محاولات للوصول إلى حل ودي مع شركة روتانا وإنهاء الخلاف بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج حاسمة، واستمر عدم سداد المستحقات المالية.

ومع تعثر الوصول إلى تسوية ودية، اتفقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين مع المستشار ياسر قنطوش لتولي ملف القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث وجه إنذارا رسميا إلى شركة روتانا للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة للجمعية، وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وكانت الجمعية قد أصدرت في شهر يوليو الماضي بيانا أعلنت خلاله تعاقدها مع المستشار ياسر قنطوش، في إطار جهودها لدعم حقوق الملكية الفكرية والدفاع عن مصالح أعضائها من المؤلفين والملحنين والناشرين.

وأكدت الجمعية أن الاستعانة بالمستشار ياسر قنطوش تأتي ضمن خطة تستهدف تطوير وتعزيز فريقها القانوني، إلى جانب تكثيف الإجراءات القانونية للتصدي لمختلف أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفقا للقانون.