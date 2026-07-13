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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المؤلفين والملحنين: تكثيف الإجراءات القانونية وملاحقة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

مدحت العدل
مدحت العدل
محمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، أنه في إطار تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وصون حقوق المبدعين، تم التعاقد مع مكتب أحد المستشارين الكبار، ليكون إضافة جديدة إلى المنظومة القانونية للجمعية ودعمًا لفريقها القانوني القائم، بما يعزز قدرتها على حماية حقوق أعضائها والدفاع عنها بكافة السبل القانونية.

وأكدت الجمعية أن هذا التعاقد يأتي ضمن خطتها لتكثيف الإجراءات القانونية وملاحقة جميع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تجاه أي جهة يثبت اعتداؤها على حقوق أصحاب الحقوق.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

وفي هذا الإطار، كشفت الجمعية أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد شركة "روتانا"، بشأن عدد من الوقائع المتعلقة بحقوق أعضائها.

وشددت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية على استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق أعضائها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء على تلك الحقوق، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الإبداع المصري وصون حقوق المبدعين، وترسيخ مبادئ احترام حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد أهم ركائز دعم الصناعة الثقافية والفنية في مصر.

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ياسر قنطوش

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