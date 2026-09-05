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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لغز في الأهلي.. لماذا يغيب حسين الشحات حتى الآن؟

حسين الشحات
حسين الشحات
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تحدث أحمد شديد قناوي، نجم الأهلي السابق، عن موقف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الحالية.

 

الأهلي

وقال شديد قناوي، في تصريحات تلفزيونية: «عدم مشاركة حسين الشحات لحد دلوقتي لغز بالنسبالي، معرفش الراجل ممكن يكون لسه مش عارفه أو عارف الفرقة».

وأضاف: «حسين الشحات أكتر تبديل يقلب الماتش، وأكتر واحد وقف مع الأهلي»، مشددًا على أهمية وجود اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن من حق الجهاز الفني منح الصفقات الجديدة فرصة للمشاركة من أجل التعرف على إمكانياتها، لكنه يرى في الوقت نفسه أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حسين الشحات.

وتابع: «إنت جايب صفقات جديدة وعاوز تشوفها، بس حسين لازم يكون موجود»، في إشارة إلى أن خبرة اللاعب وإمكانياته قد تمثل إضافة قوية للفريق، سواء في التشكيل الأساسي أو كبديل قادر على تغيير مجريات المباريات.

وتأتي تصريحات شديد قناوي في ظل عدم حصول حسين الشحات على فرصة المشاركة التي كان يحظى بها خلال المواسم الماضية، وسط رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تجربة عدد من الصفقات والعناصر الجديدة بالفريق.

حسين الشحات الزمالك الاهلي

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