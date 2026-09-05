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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الظهور المميز.. عموتة يستقر على ثنائي دفاع الأهلي

عموته
عموته
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حالة الرضا التي يعيشها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه خط دفاع الفريق، عقب مواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي

وقال كريم رمزي، في تصريحات تلفزيونية: «حسين عموتة لأول مرة يبقى مقتنع ومبسوط وسعيد بخط الدفاع، هو شايف إن الأهلي دفاعيًا ضد سموحة ظهر بشكل ممتاز».

وأضاف: «ثنائية ياسر إبراهيم وعمرو الجزار كانت ممتازة، وعموتة مبسوط منهم، وغالبًا الثنائية دي هتستمر».

كان عموتة قد دفع بالثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار في قلب دفاع الأهلي خلال مواجهة سموحة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري، وظهرا في التشكيل الأساسي إلى جانب محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

تأتي إشادة الجهاز الفني بالثنائي في ظل رغبة عموتة في الوصول إلى أفضل توليفة دفاعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المنافسة القوية بين لاعبي الخط الخلفي على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وتشير تصريحات كريم رمزي إلى أن المستوى الذي ظهر به ياسر إبراهيم وعمرو الجزار أمام سموحة قد يمنحهما أفضلية للاستمرار في التشكيل الأساسي للمباريات المقبلة، حال مواصلة تقديم الأداء نفسه.

عموته الاهلي منتخب مصر

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