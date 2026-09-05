إعلام إسرائيلي: واشنطن ترسم استراتيجية جديدة للشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران

أفاد إعلام إسرائيلي نقلًا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة تعمل على رسم استراتيجية جديدة للشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على إنشاء منظومة إقليمية لاحتواء إيران وتوسيع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد على أن الاستراتيجية تشمل تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة، وتشمل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأمل أن تكون أي حكومة إسرائيلية جديدة بعد الانتخابات مستعدة وقادرة على التعاون في تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدًا أن ترامب عقد اجتماعين مع كبار مستشاريه لبحث الاستراتيجية وطرح أفكار مختلفة.

وتابع: «ترامب أكد لمستشاريه أنه يعمل على شيء أكبر بكثير في الشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران»، موضحًا أن إعداد الاستراتيجية الجديدة سيستغرق عدة أسابيع، مضيفًا: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جميع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيتمكنون من أن يكونوا جزءا من هذه المنظومة».