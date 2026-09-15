جوهر نبيل: مراكز الشباب تصدرت الأولويات وتحتاج تدخلات عاجلة

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب تصدرت اهتمامه منذ دخوله الوزارة، موضحا أنه بدأ بعد حوالى أسبوع أو 10 أيام في النزول إلى مراكز الشباب بالقاهرة والجيزة للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع.

وأضاف جوهر نبيل، خلال حواره ببرنامج “من ماسبيرو” على القناة الأولى، أنه بعد حوالى ثلاثة أشهر تم حصر مراكز الشباب التي توجد بها سلبيات وتحتاج إلى تطوير بشكل كبير، لافتا إلى أن عددها يتراوح بين 300 و500 مركز شباب تحتاج إلى تطوير كبير جدا.

وأوضح أن تطوير هذا العدد من مراكز الشباب يمثل عبئا لا تتحمله ميزانية الدولة المصرية، ولذلك بدأت الوزارة في مخاطبة بعض الشركات الموجودة في محيط مراكز الشباب للمساهمة في تطويرها، مشيرا إلى أن شركات البترول بدأت في عمل بروتوكولات لتطوير مراكز الشباب القريبة منها.

