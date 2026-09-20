وزير الشباب والرياضة يلتقي أحمد عبداللطيف بطل الووشو كونغ فو

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اليوم الأحد، الرائد أحمد عبد اللطيف، من أبطال القوات المسلحة المصرية وأحد أبطال رياضة الووشو كونغ فو، وذلك في إطار دعم الوزارة للرياضيين والأبطال المصريين.

وتناول اللقاء سبل رفع معدلات اللياقة البدنية، وتأهيل الشباب والرياضيين، والاستفادة من الخبرات والتجارب الرياضية المتميزة في دعم وتطوير قدرات الشباب، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وأكد جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب والرياضيين ورفع مستويات اللياقة البدنية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من خبرات الأبطال المصريين تمثل أحد المحاور المهمة في إعداد وتأهيل الشباب، وتعزيز ثقافة الرياضة والتميز.

ومن جانبه، أعرب الرائد أحمد عبد اللطيف عن تقديره لحرص وزير الشباب والرياضة على دعم الأبطال والاهتمام بتأهيل الشباب والرياضيين، مؤكدًا استعداده للمساهمة بخبراته في هذا المجال.