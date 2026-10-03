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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"دفاع مولدوفا" : تحليق مسيّرات فوق مجالنا الجوي.. وانفجارات وحطام في عدة مناطق

الطائرات المسيّرة
الطائرات المسيّرة
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا، اليوم السبت، رصد تحليق عدد من الطائرات المسيّرة فوق المجال الجوي للبلاد، بالتزامن مع ورود بلاغات عن وقوع انفجارات في مناطق متفرقة والعثور على حطام طائرات دون طيار.

وقالت الوزارة - في بيان - إن الطائرات المسيّرة رُصدت صباح اليوم بالقرب من مناطق أنينوي نوي، شتيڤان فودا، هينتشِشت، تودورا وكاوشاني، استنادًا إلى بيانات نظام المراقبة الوطني المتكامل.

وأكدت وزارة الدفاع أن خدمة العمليات الجوية تواصل مراقبة المجال الجوي بالتنسيق مع السلطات المختصة والشركاء، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن مصدر الطائرات أو طبيعة الحوادث المرتبطة بتحليقها، وأنها ستعلن مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.

وفي تطور متصل، أفادت المفتشية العامة للشرطة في مولدوفا بتلقي بلاغات من سكان مناطق كاوشاني وشتيڤان فودا وأنينوي نوي وهينتشِشت بشأن سماع انفجارات في مناطق تقع خارج عدد من التجمعات السكنية.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغًا في كاوشاني بشأن انفجار وقع خارج المدينة، حيث شوهد دخان كثيف في موقع الحادث، وعند وصول فرق الشرطة، عُثر على حطام طائرة مسيّرة في المكان.

كما جرى العثور على أجزاء أخرى من حطام طائرات مسيّرة بالقرب من بلدتي دوبوفكا وهينتشِشت، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الانفجارات ومسار الطائرات التي رُصدت في الأجواء المولدوفية.

ولم تعلن السلطات المولدوفية حتى الآن عن الجهة التي تعود إليها الطائرات المسيّرة أو عن وقوع إصابات أو أضرار محددة جراء الحوادث.

وزارة الدفاع في مولدوفا الطائرات المسيّرة المجال الجوي

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