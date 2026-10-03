صلاح عبدالله ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل إعلام وراثة

انتهى الفنان صلاح عبد الله من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "إعلام وراثة"، الذي يشارك في بطولته بجانب عدد من نجوم الفن، وذلك استعدادًا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة.

ويجسد صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل شخصية جمال الرملي، صاحب شركة أدوية، وتعد هذه الشخصية من الشخصيات المحورية ضمن الخط الدرامي للعمل، الذي يتناول مجموعة من الأحداث والصراعات الاجتماعية في إطار يجمع بين التشويق والإثارة.

قصة مسلسل “إعلام وراثة”

وينتمي مسلسل "إعلام وراثة" لنوعية الأعمال الاجتماعية، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع علاقاتها وتتطور الأحداث بينها على مدار حلقات العمل.

ويأتي انتهاء صلاح عبد الله من تصوير مشاهده بالتزامن مع استكمال فريق العمل تصوير باقي المشاهد، تمهيدًا للانتهاء من مراحل إنتاج المسلسل وطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل "إعلام وراثة" كل من سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، انتصار، إسلام جمال، وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

