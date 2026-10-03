من إعلان المشاركة للتراجع.. رامي صبري يزيد من أزمات مهرجان الموسيقى العربية

أثار الفنان رامي صبري ، حالة من الجدل الواسع بعد نشره منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يبدي فيه الموافقة على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية بعد سلسلة الاعتذارات التى ضربت المهرجان.

ولكن سرعان ما قام بحذف البوست، وكشف بعدها عن سبب الحذف.

وفي هذا التقرير نرصد التفاصيل الكاملة من الموافقة ثم التراجع.

إعلان المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية

أعلن الفنان رامي صبري ، مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، مؤكدًا اعتزازه بالمهرجان ومكانته الفنية، باعتباره خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

وكتب رامي صبري، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون فأنا اعلم قدر ومكانة مهرجان الموسيقى العربية، ولذلك أعلن مشاركتي في المهرجان هذا العام واضع نفسي تحت تصرف دار الأوبرا المصرية العريقة".

رامي صبري يحذف البوست

بينما فاجئ الفنان رامي صبري، جمهوره، بحذف منشوره الداعم لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أعلن فيه استعداده للمشاركة فيه.

وجاء قرار رامي صبري، بعد مرور ساعة على المنشور الذي كتبه عبر فيسبوك وانستجرام وانتشر بشكل واسع في غضون دقائق.

رامي صبري يعلن أسباب حذف البوست

كما نشر الفنان رامي صبري تعليقا جديدا يكشف فيه سبب حذفه البوست الخاص بمشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية.

وقال رامي صبري : "تم حذف بوست الأوبرا لأسباب عرفتها حالًا، مكنتش أعرفها فعلًا، لأني كنت مسافر ولا زلت، علشان عندي حفلات خارج مصر وفي خلفيات عرفتها بعد ما قررت مشاركتي في المهرجان، وفيه فيديو لرئيس الأوبرا المصرية، لا يصح إنه ينزل عن الفنانين والنجوم، ولا يصح إنه يتقال.

وأضاف رامي صبري : "لما شفته، قررت أتراجع وأنضم إلى الفنانين والموسيقيين، وكل الاحترام للأوبرا المصرية، بعيدًا عن اللي قلته. وأنا بأعتذر تضامنًا مع الفنانين الكبار والموسيقيين".

ميزانية مهرجان الموسيقى العربية تشعل الأزمة

قبل انطلاق الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، تصاعدت حالة الجدل حول المهرجان بشكل لافت، بعدما بدأت الأزمة من الميزانية وأجور الفرق الموسيقية، ثم امتدت إلى اعتذارات عدد من النجوم عن المشاركة، وصولًا إلى تطورات طالت إدارة دار الأوبرا المصرية.

ظهرت ملامح الأزمة بشكل أوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، إذ تحدث الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن التحديات المالية التي تواجه المهرجان، مشيرًا إلى أن الميزانية المتاحة لم تكن كافية لاستضافة جميع الأسماء التي كانت إدارة المهرجان تخطط لمشاركتها.

وأوضح الوكيل، أن عددًا من نجوم الغناء وافقوا على تخفيض أجورهم من أجل المشاركة، ومن بينهم آمال ماهر وعاصي الحلاني، بينما قبل الموسيقار عمر خيرت الحصول على جزء من أجره، في محاولة للتعامل مع القيود المالية التي صاحبت تنظيم الدورة الحالية.