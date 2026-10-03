رئيس بوروندي يدعو إلى تحويل الشراكات الأفريقية إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية ملموسة

دعا رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، إلى الانتقال بالشراكات الأفريقية من الإطار الدبلوماسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية وإنتاجية، مؤكداً أن القارة السمراء تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً للإنتاج والابتكار والاستثمار.

وقال ندايشيميي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، خلال كلمته في افتتاح (منتدى العلمين- أفريقيا للأعمال) المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين والمؤسسات المالية والمستثمرين ورجال الأعمال، "إن أفريقيا قارة غنية بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والمعادن الاستراتيجية ومصادر الطاقة، فضلاً عن امتلاكها قوة بشرية شابة وسوقاً تضم أكثر من مليار نسمة".

وأعرب رئيس بوروندي عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم الناجح للمنتدى، الذي يجمع على طاولة واحدة رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الكبرى والمبتكرين والشباب.

وأكد أن التحدي الرئيسي أمام القارة لا يتمثل في نقص الشركاء، وإنما في وجود آليات فعالة لتحويل الشراكات إلى إنجازات ومشروعات ملموسة، مشدداً على ضرورة ترجمة الاستراتيجيات الوطنية والأهداف الواردة في أجندة أفريقيا 2063 إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وقال الرئيس ايفاريست ندايييشيمي إن افريقيا مطالبة بالانتقال من "الشراكة الدبلوماسية إلى الشراكة الاقتصادية، ثم إلى شراكة الاستثمار، وفي نهاية المطاف إلى شراكة الإنتاج"، لافتاً إلى أن العديد من المشروعات الأفريقية لا تزال غير مفعلة بسبب تحديات التمويل.

وشدد على ضرورة تطوير ما وصفه بهندسة أفريقية للتنمية والتمويل، بما يتيح توظيف الإمكانات المتاحة وتمويل المشروعات القارية والاستراتيجية.