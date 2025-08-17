وزير السياحة: جناح مصر بـ بورصة لندن هيكون حاجة ماتعملتش قبل كدة

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إننا طالبنا أن يكون الجناح المصري بـ بورصة لندن السياحية المزمع عقدها نوفمبر المقبل، به ممر بالتنسيق مع القطاع الخاص يخصص لـ الحرف تقليدية، ومجسمات فرعونية شبيهة بـ متحف، واصفا: “هيكون حاجة متعملتش قبل كدة ومظهر الجناح مختلف”.

وزير السياحة والآثار

وأوضح وزير السياحة والآثار ، أن الجناح المصرى ببورصة برلين السياحة مارس الماضي ،صممنا استند مصرى عن المتحف المصرى الكبير ،وهو ماجذب السائحين والزوار ليتساؤلوا عن كل ماهو ثقافي .



وأشار الوزير، إلى أن هناك أكثر من تكنيك نستعملة مثل السوشيال ميديا والمؤثرين، قائلا: “الجيد وجود خطة لكل دولة لتسويق المنتجات السياحية المصرية عبر ميزانية محددة”.



أفاد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بأن الوزارة أطلقت عدة حملات ترويجية أبرزها الأون لاين حقق مليون مشاهدة في 7 دول، موضحا أن الحملات تتم دراستها بشكل دقيق وفقا لسلوكيات السائحين ورغباتهم.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن لدينا خطة تنشيط للسياحة من كل دولة مستهدفة، بالإضافة إلى الميزانية وخطوات التنفيذ والدعاية المشتركة، لافتا: “لدينا خطة أخرى تتحدث عن المنتج السياحي وتنوعه وفقا لكل سوق سياحي”.

