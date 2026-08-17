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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يواصل جولته الليلية ويتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولته الليلية ، بتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المعارض الدائمة هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، خاصة السلع الغذائية، في مكان واحد للتخفيف عنهم، يرافقه الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وتفقد المحافظ اماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية بالمعرض مثل، الخضروات والفاكهة والسلع المختلفة، مؤكدا على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة وجودة المعروضات، كما تفقد محل بيع البيض الأبيض والأحمر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدا سعيه الدائم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

كما تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع الأسماك بالمعرض والذي يعرض مختلف أنواع الأسماك بأسعار تبدأ من 50 جنيها للكيلو وحتى 150 جنيها للأسماك الطازجة وذات جودة عالية، مشيرا إلى أن المعرض يضم منفذ لبيع الخبز المدعم، يعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاذ الكمية مشددا على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق المنصورة برفع كافة الإشغالات بمحيط المعرض الدائم واستمرار تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ومنع وقوف أي سيارات بمحيط المعرض الدائم بالتنسيق مع إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات أو أعمال تعوق حركة السير والمرور أو تشوه المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المعارض الدائمة توفر مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات أسعار اللحوم، والخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الدقهليه محافظه محافظ حى

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