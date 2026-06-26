الفورية بـ800 جنيه| أسرع طرق استخراج بطاقة الرقم القومي وغرامات التأخير

يبحث المواطنون باستمرار عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم، حيث تعد أكثر خدمة يهتم بها الكثير من المصريين، سواء من يحتاجون إلى تجديد بطاقتهم المنتهية، أو الراغبين في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف، أو من يريدون الحصول على البطاقة الشخصية لأول مرة.



أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين، من خلال توفير عدة قنوات لاستخراج البطاقة بسرعة، سواء عبر منصة مصر الرقمية، أو مراكز الأحوال المدنية النموذجية، أو السيارات المتنقلة، أو ماكينات السجل المدني الذكية التي تعمل على مدار الساعة.ويستعرض هذا التقرير جميع الطرق المتاحة لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعات قليلة، مع تفصيل الأسعار والشروط والأماكن المعتمدة.

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، وذلك عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من المولات التجارية الكبرى أو مقر الأحوال المدنية في العباسية، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو عبر السيارات المتنقلة التي تتوجه إلى المواطنين في مواقعهم.



وتتيح هذه الخدمات للمواطنين الحصول على البطاقة الشخصية في نفس اليوم دون الحاجة إلى الانتظار لأسابيع، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل المعاملات الرسمية.

أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2026

تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي حسب سرعة الاستلام والفئة المختارة، وجاءت كالتالي:

الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فوراً من السيارة النموذجية أو المراكز النموذجية.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهاً – الاستلام خلال ساعتين.

الفئة الخاصة: 175 جنيهاً – الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيهاً – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيهاً – الاستلام خلال 15 يوماً.

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.



ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 515 جنيهاً.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار أيقونة الأحوال المدنية.

اختيار خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

تدوين العنوان الذي سيتم استلام البطاقة الجديدة فيه.

سداد الرسوم (175 جنيهاً) غير شاملة التوصيل والضريبة، من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

أماكن استخراج البطاقة من المولات التجارية

أتاحت وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية داخل عدد من المولات التجارية الكبرى بمختلف المحافظات، ومن أبرزها:

مدينة نصر: سيتي ستارز – جنينة مول.

6 أكتوبر: مول العرب – مول مصر.

التجمع الخامس: سيتي سنتر ألماظة – مكسيم مول.

الإسكندرية: كارفور.

طنطا: مول طنطا – مول العروبة.

الغردقة: سيتي سنتر مول.

العبور: جولف سيتي مول.

كما تتيح مراكز السجل المدني بالمولات استلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهاً) وتعمل لساعات أطول، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في أوقات مناسبة.

مراكز الأحوال المدنية النموذجية والخدمات السريعة

يعد مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية من أبرز الأماكن التي تتيح استخراج البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة، كما توفر خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي من خلال حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهاً، وتستلم البطاقة في نفس اليوم.



كما تنتشر ماكينات السجل المدني الذكية في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة، مما يوفر سرعة في الإنجاز دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج البطاقة

يشترط لاستخراج بطاقة الرقم القومي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 15 عاماً، وأن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات السجل المدني.



كما يجب تجهيز المستندات المطلوبة مثل صورة من البطاقة القديمة (في حالة التجديد)، وصورة من شهادة الميلاد (في حالة الاستخراج لأول مرة)، ومستند إثبات محل الإقامة والمهنة.

غرامات التأخير عن تجديد البطاقة

حددت لائحة السجل المدني عدة غرامات للتأخير عن تجديد البطاقة أو تحديث البيانات، وتشمل:

غرامة 100 جنيه في حالة التأخير عن تجديد البطاقة بعد بلوغ 15 سنة.

غرامة 100 جنيه حال التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.

غرامة 50 جنيهاً حال عدم تجديد البطاقة إذا ثبت تغيرها.

غرامة 50 جنيهاً حال عدم تحديث البيانات (المهنة، الزواج، محل الإقامة) بعد 3 أشهر من وقوع التغير.

غرامة 50 جنيهاً في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد 15 يوماً من تحرير محضر الفقد.