ملحمة طبية.. إجراء 94 عملية جراحية وقسطرة قلبية خلال 48 ساعة بمستشفى أشمون

شهدت مستشفى أشمون العام على مدار يومي 13 و14 أغسطس الجاري «ملحمة طبية» تحت شعار «في حب مصر»، حيث نجحت الأطقم الطبية في إجراء 94 عملية جراحية وتدخلاً طبياً متنوعاً خلال 48 ساعة فقط، وذلك بمتابعة مستمرة من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

نجحت الأطقم الطبية بالمستشفى في تنفيذ التدخلات الجراحية والطبية التالية: 37 عملية قسطرة قلبية، بينها تدخلات عاجلة لإنقاذ حياة المرضى.

15 عملية جراحة عامة و15 عملية أنف وأذن وحنجرة، و10 عمليات جراحة وجه وفكين،و9 عمليات جراحة عظام،و 5 عمليات نساء وتوليد ، و أخيراً 3 عمليات جراحة أسنان.

وجاء هذا الإنجاز بفضل جهود وتكامل نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين، وبمشاركة فرق التخدير والعناية المركزة، إلى جانب 40 من أبطال التمريض والفنيين والأخصائيين بمستشفى أشمون العام، الذين واصلوا العمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى قبل وأثناء وبعد إجراء العمليات.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تحقق بمستشفى أشمون العام يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمحافظة، وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات وتقديم خدمات طبية متميزة، مشيراً إلى استمرار جهود مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف مستشفيات المحافظة.