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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفل شريف منير وهشام عباس بمهرجان القلعة

شريف منير
شريف منير
أحمد إبراهيم

يحيى الفنان شريف منير والفنان هشام عباس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين وذلك يوم 19 أغسطس الحالي. 

ويقدم شريف منير وهشام عباس مجموعة من الأغانى القديمة التى تعتمد على النوستالجيا خاصة ان شريف منير يصطحب معه فرقته الموسيقية “نوستالجيا”. 

تفاصيل مهرجان القلعة 

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، تنطلق فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء،  بإشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، في الثامنة مساء السبت 15 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القلعة 

يستهل الحفل بالسلام الوطني، يعقبه فقرة فنية بعنوان "غنوا للحياة" مهداة لاسم الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة، تصميم جرافيك المهندس عبد المنعم المصري، مكساج فراس نوح، ويتضمن الحفل تكريم 10  شخصيات أثرت المشهد الفني المصرى والعربي، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، هم؛ المايسترو نادر عباسي؛ القائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية -سابقًا-، والمخرج والمصمم وليد عوني؛ المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي الحديث، عازفة البيانو الدكتورة مارسيل متى، السوبرانو الدكتورة نبيلة عريان، جريج مارتن؛ عازف البيانو بفرقة أوبرا القاهرة، المهندس محمد أبو سعدة؛ رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، صلاح شقوير؛ رئيس صندوق التنمية الثقافية ومدير قلعة صلاح الدين -سابقاً-، خالد عبد الحليم؛ مدير أوركسترا القاهرة السيمفوني، مهندس الديكور محمد عبد الرازق؛ بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا، فارس خالد؛ فني التجهيزات بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا.

دار الأوبرا المصرية أتاحت باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء،  والمقرر  انطلاقها  مساء السبت 15 أغسطس الجاري وتستمر  حتي 24 من الشهر الجاري، ذلك من الإثنين 3 أغسطس، من خلال موقع "تذكرتى" ، في إطار التيسير على الجمهور وتطبيق منظومة الحجز الإلكتروني الحديثة.

الفنان شريف منير الفنان هشام عباس مهرجان القلعة مسرح المحكى شريف منير هشام عباس

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