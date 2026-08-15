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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احتفالا بأول ألبوماته.. ميشيل مساك يحيي حفلا بساقية الصاوي في 20 أغسطس

ميشيل مساك
ميشيل مساك
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان ميشيل مساك، لإحياء حفلا غنائيا يوم 20 أغسطس الجاري، في قاعة النهر بساقية الصاوي.

ويقام ذلك الحفل احتفالا بصدور أول ألبوم غنائي لميشيل بعنوان "حدوتة"، حيث سيتضمن 8 أغان متنوعة ما بين الرومانسي والاجتماعي، وذلك بعد طرحه 25 أغنية فردية على مدار السنوات الماضية.

تفاصيل ألبوم ميشيل مساك 

وعن ألبومه الجديد، قال ميشيل مساك، إنه قرر طرحه في هذا التوقيت بعد أن أصبح لديه النضج الكافي لبناء علاقة قوية تجمعه بالجمهور وتجعله قادرا على تحضير وتنفيذ أفضل الأغاني التي تناسبهم وتعبر عنهم، حيث يتضمن الألبوم أغاني متنوعة تعبر عن الحب بدأ من الإعجاب وصولا إلى الفراق وإدراك الشكل الحقيقي للعلاقات.

كما أكد “مساك”، أنه كان حريصا على أن يتضمن ألبومه الجديد أيضًا على أغنيتين تعبران عن الجانب الاجتماعي من بينها أغنية "كورة شراب" التي عَبر من خلالها عن نوستالجيا جيله في مصر، أما أغنية "حدوتة" التي تحمل اسم الألبوم فيتم من خلالها تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، لأنها قضية تهم كل إنسان في العالم وليس في الوطن العربي فقط.

وجاءت أغاني ألبومه الجديد كالآتي: "حدوتة" كلمات أحمد خضر، وألحان ميشيل مساك، توزيع أنطوني إدوارد، "عيون غزلان" كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع عمر شريف، "يا اسمك إيه" كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع عمر شريف، "غنوة" كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع عمر شريف، "أنا درويش بغنيكي" كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع يوسف رؤوف، "كان باين م السلام" كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع أحمد منصور، "غرام كداب" كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع عمر شريف، "كورة شراب" كلمات أحمد خضر وألحان ميشيل مساك وتوزيع أحمد منصور.

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