أخبار التكنولوجيا|فيسبوك يفاجئ صناع المحتوى بتطبيق ذكي.. هاتف جوجل الجديد يحول لغة الإشارة إلى نص

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ضمن فعاليات مؤتمر Made by Google الذي أقيم أمس، كشفت شركة جوجل عن مجموعة هواتف Pixel 11 الجديدة، إلى جانب طرازات Pro وهاتف قابل للطي، لذا سنتعرف فيما يلي على مواصفات الإصدار الأساسي Pixel 11.

أعلنت شركة فيسبوك، عن إطلاق تطبيق مستقل جديد باسم Creator Studio، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى على تنمية جماهيرهم، من خلال تقديم نصائح مخصصة وأدوات جديدة للتفاعل مع مجتمعاتهم.

تحمل هواتف سلسلة Google Pixel 11 الجديدة تحسينات تتجاوز تطويرات العتاد التقليدية، إذ أضافت شركة جوجل واحدة من أبرز ميزات إمكانية الوصول التي تستهدف كسر حاجز التواصل بين الصم وضعاف السمع والأشخاص الذين لا يجيدون لغة الإشارة.

يعد إنستجرام من أشهر المنصات لمشاركة الفيديوهات والصور والريلز والقصص، لكن تحميل المحتوى المنشور من حسابات أخرى ليس متاحا دائما بشكل مباشر.



كشف باحث أمني عن ثغرة جديدة في أحدث إصدارات نظام ويندوز، أطلق عليها اسم ShieldBreak، يمكن أن تتيح للمهاجمين رفع صلاحياتهم من مستوى مستخدم محدود إلى صلاحيات النظام الكاملة، بما يسمح بالوصول إلى الجهاز والبيانات المخزنة عليه.

أعلنت شركة جوجل، عن دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل تطبيق الرسائل Google Messages، بما يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى قدراته الحوارية مباشرة من تطبيق المراسلة الافتراضي، دون الحاجة إلى مغادرة واجهة الرسائل.

بدأت واجهة One UI 9.0، المبنية على نظام أندرويد 17، بالوصول بالفعل إلى أحدث هواتف Galaxy القابلة للطي، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج قريبا طرحها للأجهزة الأقدم.

تعد شركة لينوفو واحدة من أكبر الأسماء في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالميا، ولا يقتصر حضورها على تنوع أجهزة اللابتوب التي تقدمها، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي بنتها الشركة عبر الاستحواذات أو أطلقتها لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة.

أعلنت شركة شاومي رسميا عن برنامج النسخة التجريبية من نظام HyperOS 4، كاشفة عن قائمة الأجهزة المؤهلة ومواعيد طرح التحديث، وينقسم البرنامج التجريبي إلى 3 دفعات، على أن يبدأ طرح الدفعة الأولى اعتبارا من 14 أغسطس.