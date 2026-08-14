قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تفتح أبواب الرحمة
أخبار التوك شو| عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي
سعر عيار 21 في الآن
هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على البلطيق
خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
«المراقبة» لها قواعد.. قانون المحال العامة يحدد من يركب الكاميرات وأين تُحظر
محفوظ رمزي: التحول الرقمي في المنظومة الطبية أصبح ضرورة.. والمواطن من حقه الحصول على روشتة واضحة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب غرب إيران
موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026
سعر الذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|فيسبوك يفاجئ صناع المحتوى بتطبيق ذكي.. هاتف جوجل الجديد يحول لغة الإشارة إلى نص

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تكشف وحشها الجديد.. المواصفات الكاملة لهاتف Pixel 11
 

ضمن فعاليات مؤتمر Made by Google الذي أقيم أمس، كشفت شركة جوجل عن مجموعة هواتف Pixel 11 الجديدة، إلى جانب طرازات Pro وهاتف قابل للطي، لذا سنتعرف فيما يلي على مواصفات الإصدار الأساسي Pixel 11.

يخبرك ماذا تنشر ومتى.. فيسبوك يفاجئ صناع المحتوى بتطبيق ذكي

أعلنت شركة فيسبوك، عن إطلاق تطبيق مستقل جديد باسم Creator Studio، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى على تنمية جماهيرهم، من خلال تقديم نصائح مخصصة وأدوات جديدة للتفاعل مع مجتمعاتهم.

ميزة ثورية في Pixel 11.. هاتف جوجل الجديد يحول لغة الإشارة إلى نص

تحمل هواتف سلسلة Google Pixel 11 الجديدة تحسينات تتجاوز تطويرات العتاد التقليدية، إذ أضافت شركة جوجل واحدة من أبرز ميزات إمكانية الوصول التي تستهدف كسر حاجز التواصل بين الصم وضعاف السمع والأشخاص الذين لا يجيدون لغة الإشارة.

كيفية تحميل فيديوهات وصور إنستجرام بدون تطبيقات

يعد إنستجرام من أشهر المنصات لمشاركة الفيديوهات والصور والريلز والقصص، لكن تحميل المحتوى المنشور من حسابات أخرى ليس متاحا دائما بشكل مباشر.


ثغرة جديدة تضرب "ويندوز" وتمنح المهاجمين صلاحيات كاملة على الجهاز


كشف باحث أمني عن ثغرة جديدة في أحدث إصدارات نظام ويندوز، أطلق عليها اسم ShieldBreak، يمكن أن تتيح للمهاجمين رفع صلاحياتهم من مستوى مستخدم محدود إلى صلاحيات النظام الكاملة، بما يسمح بالوصول إلى الجهاز والبيانات المخزنة عليه.


كيف تستخدم Gemini داخل تطبيق رسائل جوجل؟

أعلنت شركة جوجل، عن دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل تطبيق الرسائل Google Messages، بما يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى قدراته الحوارية مباشرة من تطبيق المراسلة الافتراضي، دون الحاجة إلى مغادرة واجهة الرسائل.


لأكثر من 15 جهازا.. أندرويد 17 سيكون التحديث الأخير لهواتف سامسونج

 

بدأت واجهة One UI 9.0، المبنية على نظام أندرويد 17، بالوصول بالفعل إلى أحدث هواتف Galaxy القابلة للطي، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج قريبا طرحها للأجهزة الأقدم. 


من ThinkPad إلى موتورولا.. 8 علامات شهيرة تملكها لينوفو الصينية

تعد شركة لينوفو واحدة من أكبر الأسماء في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالميا، ولا يقتصر حضورها على تنوع أجهزة اللابتوب التي تقدمها، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي بنتها الشركة عبر الاستحواذات أو أطلقتها لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة.

شاومي تفتح باب HyperOS 4.. قائمة الأجهزة ومواعيد التحديث بالتفصيل

 

أعلنت شركة شاومي رسميا عن برنامج النسخة التجريبية من نظام HyperOS 4، كاشفة عن قائمة الأجهزة المؤهلة ومواعيد طرح التحديث، وينقسم البرنامج التجريبي إلى 3 دفعات، على أن يبدأ طرح الدفعة الأولى اعتبارا من 14 أغسطس.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: اتفاقية التجارة التفضيلية تفتح أبوابًا جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزز قوة الاقتصاد

اتفاقية التجارة

برلمانية: انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية خطوة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة

مدحت الكمار

مدحت الكمار : منصة شباب مصر تجسد رؤية الرئيس السيسي

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد