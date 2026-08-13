ثغرة جديدة تضرب "ويندوز" وتمنح المهاجمين صلاحيات كاملة على الجهاز

كشف باحث أمني عن ثغرة جديدة في أحدث إصدارات نظام ويندوز، أطلق عليها اسم ShieldBreak، يمكن أن تتيح للمهاجمين رفع صلاحياتهم من مستوى مستخدم محدود إلى صلاحيات النظام الكاملة، بما يسمح بالوصول إلى الجهاز والبيانات المخزنة عليه.

وتستهدف الثغرة مكون Windows Defender، وهو نظام الحماية ومكافحة البرمجيات الخبيثة المدمج في ويندوز.

ووفقا للباحث الأمني Nightmare Eclipse، يمكن استغلال الخلل لتنفيذ عمليات بصلاحيات النظام، وهي أعلى مستويات الصلاحيات داخل النظام.

ونشر الباحث نموذجا لإثبات صحة المفهوم على هيئة تطبيق لنظام ويندوز، ويتطلب الاستغلال تشغيل التطبيق على الجهاز. وتشمل الأنظمة المتأثرة، بحسب الباحث، إصدارات Windows 10 وWindows 11، بما فيها الإصدار 25H2، إلى جانب Windows Server 2025.

وتأتي ShieldBreak كامتداد لثغرة سابقة أطلق عليها الباحث اسم RoguePlanet، كانت مايكروسوفت قد أصدرت تحديثا أمنيا لمعالجتها.

إلا أن الباحث يدعي أن الإصلاح لم يكن كافيا، وأن الاستغلال الجديد يمثل تجاوزا للتحديث السابق ويعيد إمكانية الحصول على صلاحيات النظام.

وتعد ShieldBreak ثغرة Zero-Day بعد الكشف عنها علنا قبل توفير تصحيح رسمي لها، وحتى الآن، لم تعلن مايكروسوفت عن تحديث مخصص لمعالجة الخلل، فيما أكدت أنها على علم بالادعاءات المتعلقة بالثغرة وتعمل على التحقق منها.

ويأتي الكشف الجديد وسط خلاف مستمر بين Nightmare Eclipse ومايكروسوفت بشأن آلية التعامل مع تقارير الثغرات الأمنية.

وكان الباحث قد نشر خلال الأشهر الماضية تفاصيل عدد من الثغرات التي استهدفت منتجات الشركة، في حين سبق لـ مايكروسوفت أن حذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الباحثين الذين ينشرون تفاصيل ثغرات غير معلنة خارج سياسات الإفصاح الخاصة بها، قبل أن تتراجع لاحقا عن لهجة تلك التصريحات.

وجاء الكشف عن ShieldBreak بالتزامن مع تحديثات الأمان الشهرية التي تطلقها مايكروسوفت في إطار تصحيحات الثلاثاء، ما يسلط الضوء مجددا على التحديات التي تواجه الشركة في تأمين مكونات ويندوز، خصوصا مع استمرار ظهور ثغرات جديدة بعد طرح التحديثات الأمنية.