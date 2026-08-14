شاومي تفتح باب HyperOS 4.. قائمة الأجهزة ومواعيد التحديث بالتفصيل

أعلنت شركة شاومي رسميا عن برنامج النسخة التجريبية من نظام HyperOS 4، كاشفة عن قائمة الأجهزة المؤهلة ومواعيد طرح التحديث، وينقسم البرنامج التجريبي إلى 3 دفعات، على أن يبدأ طرح الدفعة الأولى اعتبارا من 14 أغسطس.
أجهزة HyperOS 4 المؤهلة ومواعيد التحديث
وأوضحت شاومي أن جدول طرح النسخة التجريبية ينطبق حاليا على المستخدمين في الصين فقط، بينما يتوقع أن تكشف الشركة لاحقا عن خطتها الخاصة بالمستخدمين في الأسواق العالمية.
بدءا من 14 أغسطس
الهواتف الذكية:
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17
Redmi K90 Pro Max
Redmi K90 Pro Max Champion Edition
Redmi K90
الأجهزة اللوحية:
Xiaomi Pad 8 Pro
Xiaomi Pad 8
بدءا من 27 أغسطس
الهواتف الذكية:
Xiaomi 17 Max
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition
Xiaomi 15S Pro
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15
Redmi K90 Max
Redmi K90 Supreme Edition
الأجهزة اللوحية:
Redmi K Pad 2
بدءا من 17 سبتمبر
الهواتف الذكية:
Redmi K100 Pro Max
Redmi K100 Pro
Redmi K80 Pro
Redmi K80 Supreme Edition
Redmi K80
Xiaomi Mix Flip 2
الأجهزة اللوحية:
Xiaomi Pad 7 Ultra
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
كيفية التسجيل في النسخة التجريبية
يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون أحد الأجهزة المؤهلة التقدم للمشاركة في برنامج HyperOS 4 Beta من خلال مركز الاختبارات التجريبية الموجود داخل تطبيق Xiaomi Community.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في النسخة التجريبية تعني تجربة إصدار لا يزال قيد التطوير، وبالتالي قد تتضمن بعض الميزات غير المكتملة أو الأخطاء التي قد تؤثر في استقرار الجهاز.
ومن المنتظر أن تكشف شاومي لاحقا عن موعد وصول HyperOS 4 إلى الأجهزة خارج الصين، إلى جانب قائمة الأجهزة العالمية المؤهلة للتحديث.