شاومي تفتح باب HyperOS 4.. قائمة الأجهزة ومواعيد التحديث بالتفصيل

أعلنت شركة شاومي رسميا عن برنامج النسخة التجريبية من نظام HyperOS 4، كاشفة عن قائمة الأجهزة المؤهلة ومواعيد طرح التحديث، وينقسم البرنامج التجريبي إلى 3 دفعات، على أن يبدأ طرح الدفعة الأولى اعتبارا من 14 أغسطس.

أجهزة HyperOS 4 المؤهلة ومواعيد التحديث

وأوضحت شاومي أن جدول طرح النسخة التجريبية ينطبق حاليا على المستخدمين في الصين فقط، بينما يتوقع أن تكشف الشركة لاحقا عن خطتها الخاصة بالمستخدمين في الأسواق العالمية.

بدءا من 14 أغسطس

الهواتف الذكية:

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K90

الأجهزة اللوحية:

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8



بدءا من 27 أغسطس

الهواتف الذكية:

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

الأجهزة اللوحية:

Redmi K Pad 2



بدءا من 17 سبتمبر

الهواتف الذكية:

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Supreme Edition

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

الأجهزة اللوحية:

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5



كيفية التسجيل في النسخة التجريبية

يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون أحد الأجهزة المؤهلة التقدم للمشاركة في برنامج HyperOS 4 Beta من خلال مركز الاختبارات التجريبية الموجود داخل تطبيق Xiaomi Community.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في النسخة التجريبية تعني تجربة إصدار لا يزال قيد التطوير، وبالتالي قد تتضمن بعض الميزات غير المكتملة أو الأخطاء التي قد تؤثر في استقرار الجهاز.

ومن المنتظر أن تكشف شاومي لاحقا عن موعد وصول HyperOS 4 إلى الأجهزة خارج الصين، إلى جانب قائمة الأجهزة العالمية المؤهلة للتحديث.