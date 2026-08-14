من ThinkPad إلى موتورولا.. 8 علامات شهيرة تملكها لينوفو الصينية

تعد شركة لينوفو واحدة من أكبر الأسماء في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالميا، ولا يقتصر حضورها على تنوع أجهزة اللابتوب التي تقدمها، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي بنتها الشركة عبر الاستحواذات أو أطلقتها لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، باعت الشركة الصينية نحو 19.4 مليون جهاز لابتوب، لتتصدر السوق العالمي ومع هذا الحجم من المنتجات، كان من الطبيعي أن تطور لينوفو مجموعة من العلامات الفرعية التي تستهدف فئات وأسواقا مختلفة.

Think.. إرث IBM الذي أصبح من أهم أصول لينوفو

تعود قصة ThinkPad إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما كانت شركة IBM من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ومنذ بدايته، اشتهر ThinkPad بتصميمه الصندوقي وميزة TrackPoint، وهي العصا الحمراء الصغيرة التي تتيح التحكم في مؤشر الجهاز دون الحاجة إلى فأرة.

كما شاركت أجهزة ThinkPad في عدد من مهمات وكالة ناسا، وأصبح تصميمها المميز أحد أبرز سماتها التي استمرت حتى اليوم.

ولم تحصل لينوفو على علامة ThinkPad فقط، بل استفادت أيضا من إمكانات البحث والتطوير التابعة لـIBM، إلى جانب ترخيص استخدام اسم IBM على أجهزة الكمبيوتر لمدة خمس سنوات، وهو ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق الأمريكية.

ومنذ الاستحواذ، تطورت أجهزة ThinkPad لتشمل الحواسيب المحمولة فائقة النحافة والأجهزة القابلة للتحول والطي، ولم تعد مقتصرة على قطاع الشركات الكبرى. وتندرج هذه المنتجات تحت مظلة Think التي تشمل أيضا أجهزة مثل ThinkCentre، إلى جانب حلول برمجية موجهة لقطاع الأعمال.

ThinkPad

Motorola Mobility.. دخول عالم الهواتف الذكية

كانت موتورولا يوما من أبرز شركات الاتصالات في العالم، وأطلقت أول هاتف خلوي في عام 1973، كما لعبت دورا مهما في انتشار الهواتف القابلة للطي خلال ثمانينيات القرن الماضي.

لكن المنافسة المتزايدة من آبل وسامسونج وضعت الشركة تحت ضغوط كبيرة، وانقسمت موتورولا في عام 2011 إلى شركتين: Motorola Solutions التي ركزت على حلول المؤسسات والحكومات، وMotorola Mobility المتخصصة في الهواتف الموجهة للمستهلكين.

استحوذت جوجل على Motorola Mobility في عام 2012 مقابل 12.5 مليار دولار، في صفقة كانت الأكبر في تاريخ جوجل آنذاك، إلا أن جوجل لم تتمكن من تحقيق النجاح المتوقع في سوق الهواتف، فباعت Motorola Mobility إلى لينوفو بعد عامين فقط مقابل 2.9 مليار دولار.

ولا تزال Motorola Mobility تعمل حتى اليوم تحت مظلة لينوفو كعلامة مستقلة للهواتف الذكية.

Motorola Mobility

Medion AG.. بوابة لينوفو إلى أوروبا

بعد سنوات قليلة من الاستحواذ على ThinkPad، اتجهت لينوفو إلى سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الأوروبية، واستحوذت في عام 2011 على شركة Medion AG الألمانية مقابل نحو 900 مليون دولار.

كانت الشركة، التي تأسست عام 1983 ويقع مقرها في مدينة إيسن الألمانية، تعمل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتبيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية وغيرها.

ومن خلال الصفقة، حصلت لينوفو على حصة مهمة من سوق أجهزة الكمبيوتر في أوروبا الغربية، إلى جانب تعزيز موقعها في السوق الألمانية.

ورغم أن المستثمرين لم يستقبلوا الصفقة بحماس في البداية، وتراجع سهم لينوفو بنحو 3% عقب الإعلان عنها، فإن الاستحواذ منح الشركة انتشارا أوسع وتنوعا أكبر في منتجاتها.

Medion AG

Fujitsu.. تعزيز الحضور في اليابان

في عام 2017 تقريبا، فقدت لينوفو صدارة سوق أجهزة الكمبيوتر عالميا لصالح HP، بالتزامن مع تراجع سوق أجهزة الكمبيوتر وتوجه المستهلكين بصورة أكبر نحو الأجهزة المحمولة.

وفي محاولة لتعزيز حضورها في اليابان، استحوذت لينوفو على حصة مسيطرة في وحدة أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركة Fujitsu، وهي Fujitsu Client Computing Limited، مقابل نحو 269 مليون دولار.

وتعود جذور Fujitsu إلى عام 1935، بينما بدأت الشركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر منذ خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في اليابان.

وعلى عكس صفقة Medion، رحب المستثمرون باستثمار لينوفو في Fujitsu، وقفز سهم الشركة بأكثر من 5% بعد الإعلان عن الصفقة.

ولا تزال Fujitsu تعمل كشركة مستقلة، لكن وحدة أجهزة الكمبيوتر التابعة لها أصبحت تحت سيطرة لينوفو.

Fujitsu

FCNT.. توسع جديد في سوق الهواتف اليابانية

رغم استحواذها على Motorola Mobility، ظلت لينوفو تسعى إلى توسيع حضورها في سوق الهواتف الذكية، خصوصا في آسيا.

ومع تراجع سوق الهواتف الياباني خلال عام 2023، تقدمت شركة FCNT بطلب لإشهار الإفلاس، رغم تسجيلها مبيعات تجاوزت 80 مليار ين.

واستحوذت لينوفو على أصول FCNT، بما في ذلك علامتا الهواتف الذكية Arrows وRaku Raku.

وبذلك أصبحت استراتيجية لينوفو في قطاع الهواتف الذكية تعتمد بدرجة كبيرة على Motorola Mobility وFCNT، مع تركيز واضح على الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند واليابان.

FCNT

Legion.. علامة لينوفو لعشاق الألعاب

لا تقتصر استراتيجية لينوفو على أجهزة الأعمال والمستخدمين العاديين، إذ دخلت الشركة بقوة أيضا إلى سوق أجهزة الألعاب من خلال علامة Legion.

أطلقت لينوفو Legion في عام 2017 كعلامة متخصصة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية الموجهة للألعاب والمهام التي تتطلب قدرات معالجة عالية.

وتعتمد أحدث أجهزة Legion على منظومة تبريد تطورها لينوفو تحت اسم Coldfront، وتشمل مراوح وأنظمة طرد هواء محسنة ومواد حرارية متطورة للمساعدة في الحفاظ على درجات الحرارة تحت الأحمال المرتفعة.

كما توفر أجهزة Legion مركز تحكم موحدا باسم Space، يتيح للمستخدمين إدارة الألعاب وتغيير إعدادات الأداء بسهولة.

Legion

Infinidat.. لينوفو تتجه إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

لا تتوقف توسعات لينوفو عند أجهزة الكمبيوتر والهواتف، إذ بدأت الشركة في توسيع حضورها في البنية التحتية اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي.

وفي أبريل، استحوذت لينوفو على شركة Infinidat، المتخصصة في حلول تخزين البيانات للمؤسسات الكبرى.

وتختلف Infinidat عن معظم الشركات والعلامات الموجودة ضمن منظومة لينوفو، إذ لا تركز على أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وإنما توفر حلولا لتخزين البيانات على مستوى المؤسسات، وهو قطاع تزداد أهميته مع النمو السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحاجة الشركات إلى حماية كميات ضخمة من البيانات وإدارتها بكفاءة.

Infinidat

Yoga.. فلسفة مختلفة في تصميم اللابتوب

ظهرت علامة Yoga في عام 2012، عندما كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية لا تزال فئتين منفصلتين إلى حد كبير، حيث قامت فكرة Yoga الأساسية على سؤال بسيط: ماذا لو أمكن طي الكمبيوتر المحمول بالكامل؟

وجاءت النتيجة في صورة أجهزة قابلة للتحول بفضل مفصل قادر على الدوران بزاوية 360 درجة، ما سمح باستخدام الجهاز كحاسوب محمول أو كجهاز لوحي.

وفي عام 2013، وسعت لينوفو العلامة بإطلاق Yoga Tablet، الذي تميز بتصميم يسمح بإسناده على سطح مستوٍ أو حمله بسهولة.

ومنذ ذلك الحين، تطورت Yoga لتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة، من الحواسيب المحمولة والأجهزة الهجينة إلى الشاشات وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة.

وبشكل عام، أصبحت Yoga تمثل فلسفة لينوفو في تقديم أجهزة نحيفة ومرنة ذات تصميمات متعددة الاستخدامات.