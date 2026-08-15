يوفنتوس يجدد اتصالاته لضم حارس أستون فيلا

جدد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، السبت، استفساره عن موقف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، في إطار مساعي إدارة "السيدة العجوز" لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الحالية، حسبما أفاد فابريزيو رومانو.

في سياق متصل، بدأ نادي أستون فيلا محادثات أولية لضم الحارس الياباني زيون سوزوكي، مستغلًا تعثر مفاوضات انتقاله الأخيرة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تواجد عدة خيارات على طاولة يوفنتوس لحراسة المرمى، حيث تضم القائمة المقترحة إلى جانب مارتينيز كلًا من البرازيلي إيدرسون والإيطالي جولييلمو فيكاريو.