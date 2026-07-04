إبراهيم فايق : عملها فتوة الناس الغلابة حسام حسن.. مبروك يا مصر

احتفى الإعلامي إبراهيم فايق بالتأهل التاريخي الذي حققه منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، موجهًا التهنئة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن وقائد المنتخب محمد صلاح، بعد الفوز المثير على أستراليا.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على "فيسبوك": "للتاريخ يا مصر.. للتاريخ يا حسام يا حسن.. للتاريخ يا محمد يا صلاح.. مبروك يا مصر.. الحمدلله يارب، عملها فتوة الناس الغلابة حسام حسن".

وجاءت رسالة فايق عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب مصر، بعدما تأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب مصر موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار التاريخي في كأس العالم.