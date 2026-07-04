رسميا .. محمد صلاح يحصد جائزة رجل مباراة مصر ضد أستراليا

حصد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، جائزة رجل المباراة عقب قيادته الفراعنة لتحقيق انتصار تاريخي على منتخب أستراليا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تأهل تاريخي إلى دور الـ16

ونجح منتخب مصر في كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لأول مرة، عقب التفوق على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “دلاس”.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً بطوليًا طوال اللقاء، قبل أن يحسموا المواجهة من علامة الجزاء وسط فرحة كبيرة من الجماهير المصرية التي ساندت الفريق بقوة في المدرجات.

محمد صلاح يخطف الأنظار

وكان محمد صلاح أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما لعب المباراة كاملة وقدم أداءً مميزًا على المستويين الفني والقيادي، كما نجح في تسجيل ركلة الترجيح الخاصة به بثقة كبيرة، ليساهم في عبور الفراعنة إلى الدور التالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منح قائد المنتخب المصري جائزة رجل المباراة، تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه خلال المواجهة، وتأثيره الواضح في قيادة زملائه داخل أرض الملعب.

مواجهة مرتقبة في ثمن النهائي

وبعد هذا الإنجاز التاريخي، يترقب منتخب مصر منافسه في دور الـ16، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين الأرجنتين والرأس الأخضر، في مواجهة يتطلع خلالها الفراعنة لمواصلة مغامرتهم المميزة في كأس العالم.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية