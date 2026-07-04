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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور: لاعبو مصر رجال.. والانتصار له طعم خاص بعد ملحمة التأهل

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 جاء بعد مجهود كبير من جميع اللاعبين، مشددًا على أن روح الفريق والإصرار كانا كلمة السر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأوضح إمام عاشور أن جميع عناصر المنتخب قدموا مباراة كبيرة، وأظهروا شخصية قوية داخل الملعب، وهو ما ساهم في تجاوز المواجهة الصعبة وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وأسعدوا الجماهير المصرية.

إشادة بروح لاعبي المنتخب

وقال إمام عاشور إن لاعبي منتخب مصر أثبتوا أنهم رجال في الملعب، بعدما قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة، وبذلوا مجهودًا استثنائيًا طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن الله كافأ الفريق على هذا الإصرار والعزيمة بتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف أن الفوز كان له مذاق مختلف، خاصة أنه جاء بعد معاناة كبيرة أمام منافس قوي، وهو ما جعل فرحة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير مضاعفة عقب نهاية المباراة.

رسالة شكر للجماهير المصرية

وحرص لاعب منتخب مصر على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية، مقدمًا الشكر لكل من ساند الفريق سواء من المدرجات أو من داخل مصر، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري منح اللاعبين دفعة معنوية هائلة طوال المباراة.

وأشار عاشور إلى أن لاعبي المنتخب شعروا وكأنهم يخوضون المباراة على أرض مصر، بسبب الدعم الكبير والهتافات المستمرة التي لم تتوقف طوال اللقاء، مؤكدًا أن هذا الدعم كان أحد أهم أسباب تحقيق الفوز.

التركيز على دور الـ16

وشدد إمام عاشور على أن المنتخب سيغلق سريعًا صفحة الاحتفال بالتأهل، من أجل التركيز الكامل على المباراة المقبلة في دور الـ16، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم يمثلون اسم مصر في أكبر بطولة كروية في العالم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر سيواصل القتال من أجل إسعاد الجماهير، مطالبًا باستمرار الدعم والمؤازرة خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق بطموحات الشعب المصري في كأس العالم 2026

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