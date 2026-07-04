ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2645 قتيـ.لا

أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي إلى 2645 قتيلا.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة تداعيات الكارثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية مع ارتفاع أعداد النازحين والمصابين.

من جانبها، أكدت منظمات الإغاثة الدولية أن الأولوية خلال الساعات المقبلة تتمثل في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وضمان وصول مياه الشرب والمواد الغذائية إلى المتضررين، إلى جانب الحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.

ويُعد الزلزال من أكثر الكوارث الطبيعية دموية التي شهدتها فنزويلا في السنوات الأخيرة، إذ خلّف خسائر بشرية ومادية واسعة، بينما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار ووضع خطط لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.

ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، تبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، فيما تركز السلطات جهودها على إنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين، وتقديم الدعم للمتضررين، واحتواء التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الكارثة.





