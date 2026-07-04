فرج عامر ينتقد تصنيف الفيفا: مصر تستحق مكانًا بين أفضل 16منتخبًا في العالم

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على التصنيف الأخير لمنتخب مصر، منتقدًا وضع الفراعنة في المركز الـ26 عالميًا، رغم التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه: “الفيفا أعلنت الآن أن ترتيب مصر الـ26 في تصنيف الفيفا، طبعًا هذا خطأ كبير، لأن مصر ضمن 16 دولة تتنافس على الفوز بكأس العالم، وتصنيف مصر في أسوأ الأحوال يجب أن يكون ضمن أفضل 16 منتخبًا في العالم، إن لم يكن أفضل.”

ويأتي تعليق رئيس سموحة بعد صعود منتخب مصر في التصنيف العالمي عقب نتائجه الإيجابية في كأس العالم، حيث احتل المركز الـ26 في التصنيف المباشر قبل استكمال بقية مباريات البطولة، وفق تحديثات الفيفا غير الرسمية الخاصة بنتائج المباريات الجارية.

حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال

تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

