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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بن راشد يهنئ مصر بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16 بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي التهنئة للشعب المصري وقيادة مصر، بعد تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي: «ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدور الـ16 في كأس العالم… فرحة العرب اليوم مصرية.. أداء بطولي.. وروح قتالية.. ومباراة ممتعة للفراعنة… كل التوفيق لجميع العرب.. كل الفرحة لشعوبنا العربية.»

وتأتي رسالة التهنئة في ظل حالة من الاحتفاء العربي بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر، بعد نجاحه في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد ان اتجه المنتخبين للأشواط الإضافية لمدة نصف ساعة على شوطين ليتجه المنتخبين لركلات الترجيح لتبتسم لمنتخب مصر، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 12 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية كريم حافظ لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء حول محمد هاني كرة عرضية لمنتخب أستراليا في مرمى شوبير ليعلن عن هدف التعادل التعادل للمنتخب الأسترالي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 90+3 كاد رامي ربيعة أن يسجل هدف الفوز لمنتخب مصر لولا تألق حارس أستراليا الذي أبعد رأسيته لخارج المرمى ليحرم المنتخب المصري من التأهل.

وفي الدقيقة أهدر منتخب أستراليا فرصة التقدم على منتخب مصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 30 تعرض محمد هاني للإصابة بعد تخل لاعب أستراليا عليها ليتدخل الفريق الطبي لإسعافه وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى.
 

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