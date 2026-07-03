بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 27 يونيو حتى 3 يوليو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لرئيس الوزراء مع وزير المالية لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، والذي أكد خلاله استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، كما تمت الإشارة إلى أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة.

وخلال الاجتماع تم التطرق لموافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء "قرافة المماليك" (السيوطي)، وأشار إلى اهتمام الحكومة بالمواقع التاريخية والسياحية التي تحظى بقيمة ومكانة فريدة وتسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمنطقة نزلة السمان لعام 2030 تتضمن أن تكون المنطقة جزءًا لا يتجزأ من تجربة زيارة الأهرامات، ومنطقة حية للسكن والعمل والزيارة، وداعمة للسياحة الثقافية المستدامة، إلى جانب استعراض المزايا الإيجابية المتوقعة من تنفيذ مخطط مشروع إحياء "قرافة المماليك".

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لرئيس الوزراء لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، أكد خلاله أن قطاع الصحة يأتي على أجندة أولويات الدولة، ويحظى باهتمام بالغ من جانب الحكومة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتم التطرق إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير مستشفيات قصر العيني، التي تعد أحد أعرق وأكبر الصروح الطبية والتعليمية في مصر والمنطقة.

وشهد تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أكد أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات.

وخلال أعمال التسليم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تأتي في إطار خطة تطوير الخدمات الحكومية وميكنتها.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية التابعة لشركة "دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية المواني المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

والتقى رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة مواني دبي العالمية "دي بي ورلد"، حيث عبّر عن سعادته بالتعاون مع المجموعة، والذي يأتي في إطار عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والإمارات، معربًا عن التطلع لاستمرار التعاون وتوسيع أطره خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إمكانات توسيع حجم الاستثمارات مع المجموعة في مجال التصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة في المجال اللوجستي.

كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز تنافسية المواني المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقد مشروع إنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات لصالح شركة زينيث جروب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف ضخ استثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار، على مساحة تقدر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، كما يستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية.

كما شهد مراسم توقيع عقد إنشاء وتشغيل منطقة لوجستية استثمارية ومراكز توزيع لصالح شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية واللوجستيات داخل اقتصادية قناة السويس، حيث أكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي للتجارة.