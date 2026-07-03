قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي مهنئا منتخب مصر : التصميم على الفوز يحقق الإنجازات
مسيرة الإنجاز والفخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم
أحمد عبد الباسط: مبروك لمصر.. الفراعنة يصنعون التاريخ
تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو
مشاهد جديدة توثق لحظات الذعر إثر إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية ميشيجان
متورطة في تفجير موناكو.. الإنتربول يدرح مواطنة أوكرانية على قائمة النشرة الحمراء
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026
سعر الذهب الآن في مصر
كيفية تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة من جديد وأسباب المخالفات
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير أممي من مخاطر على المدنيين بإعادة تشكيل الطائرات المسيرة لساحة المعركة في أوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

حذرت الأمم المتحدة من تضاعف المخاطر على المدنيين مع إعادة الطائرات المسيرة تشكيل ساحة المعركة في أوكرانيا.. وقالت إنه "مع إعادة الطائرات المسيرة تشكيل ساحة المعركة في أوكرانيا، فإنها تخلق أيضاً مخاطر جديدة ومعقدة بشكل متزايد للمدنيين، وتكاد تهدد جهود التعافي والزراعة والأمن الغذائي العالمي لفترة طويلة بعد انتهاء القتال".

وقال بول هيسلوب، كبير مستشاري مكافحة الألغام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، "لقد أصبحت مساحة المعركة أعمق بكثير، وأوسع بكثير، وأكثر فتكا بكثير".

وعلى عكس المراحل الأولى من الحرب، عندما قاتلت القوات الأوكرانية من خطوط خنادق ثابتة نسبيا، فإن الطائرات المسيرة تراقب الآن مناطق شاسعة، وتحدد الحركة بسرعة وتوجه نيران المدفعية أو تحمل حمولات متفجرة بنفسها. وقال هيسلوب إن النتيجة هي ساحة معركة أصبح البقاء فيها على قيد الحياة أقل احتمالا بكثير.

وأضاف "عادة، في القتال، يقتل حوالي شخص واحد من بين كل أربعة مصابين ويصاب ثلاثة بجروح. ما نراه في أوكرانيا الآن هو انعكاس هذه النسبة، حيث يقتل حوالي ثلاثة من كل أربعة أشخاص يشاركون في ساحة المعركة".

ونبهت الأمم المتحدة من أن الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة يحول الملوثات المتبقية بعد الهجمات، "وأنه بدلا من مجرد إسقاط القنابل، تقوم الطائرات المسيرة بشكل متزايد بنقل الأسلحة التقليدية، بما في ذلك قذائف الهاون والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية، بدقة أكبر بكثير، ويقوم بعضها بنثر ذخائر فرعية تنفجر عند الارتطام، بينما ينفجر بعضها الآخر بعد تأخير أو يظل مخفيا حتى يقوم شخص ما بتنشيطه دون علم".

وأوضحت أن هذه التهديدات المتطورة تتطلب من فرق التخلص من القنابل الأوكرانية، والمستجيبين لحالات الطوارئ، والمنظمات الإنسانية، التكيف باستمرار وهي تواجه أنظمة أسلحة لا تشبه تلك التي شوهدت في وقت سابق من الحرب.

ويعمل الخبراء الدوليون، جنبا إلى جنب، مع السلطات والمنظمات الأوكرانية لتطوير أساليب جديدة لتطهير المخاطر المتفجرة بأمان.

الأمم المتحدة المدنيين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

المدرب المصري طارق مصطفى

طارق مصطفى مديرا فنيا للفيصلي الأردني

منتخب مصر

فرج عامر: مصر الأفضل في الربع ساعة الأخيرة.. وأتمنى حسم المباراة قبل ركلات الترجيح

منتخب مصر

قلقان.. إبراهيم فايق: البدني.. يارب استرها

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد