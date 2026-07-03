الطاقة الذرية: محطة زابوروجيا تفقد طاقة التشغيل الخارجية للمرة الـ21

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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الكهربائية الخارجية اليوم للمرة الـ21 منذ بدء النزاع العسكري، إثر انقطاع اتصالها بخط الجهد العالي (330 كيلو فولت) "فيروسبلافنا-1".

وأفاد فريق الوكالة المتواجد في الموقع؛ بسماع دوي أنشطة عسكرية أدت إلى تفعيل أنظمة الحماية الكهربائية التلقائية وفصل الخطوط المرتبطة بالمحطة، بما في ذلك خط أُعيد إصلاحه مؤخراً خلال هدنة يونيو الماضي.

وعلى الفور، جرى تشغيل مولدات الديزل لحالات الطوارئ بالموقع لتأمين الطاقة اللازمة لتبريد المفاعلات وضمان وظائف السلامة النووية الحيوية. ورغم استعادة الطاقة لاحقاً، لا يزال أحد الخطوط المغذية للمحطة خارج الخدمة.

وأكد جروسي أن هذا الحادث يسلط الضوء مجدداً على "الهشاشة القصوى" للسلامة النووية في المحطة، مجدداً دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب وقوع حادث نووي.