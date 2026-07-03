قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2026

صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2026.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 04 / 07 / 2026 ، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أولا: حملة المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2026 حتى آخر يوليو 2026 من جميع الكليات والمعاهد العليا.

وخريجي كليات (الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2026 حتى آخر يوليو 2026 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 01 / 08 / 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 / 08 حتى 03 / 09 / 2026 .

ثانيا: حملة المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2026 حتى آخر يوليو 2026 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 27 / 07 / 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 08 / 08 وحتى 10 / 08 / 2026.

ثالثا: حملة المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي حتى العام الدراسي 2024 / 2025، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجي العام الدراسي 2024 / 2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 04 / 07 / 2026 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 07 / 07 وحتى 28 / 07 / 2026 .

رابعا: غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2006 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 / 07 / 2026، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 29 / 07 وحتى 06 / 08 / 2026 .

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي

أصل شهادة الميلاد

بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)

صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب

فصيلة الدم

أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجي كليات (الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة)

وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها

خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

قرار التعيين (المعيدين / الأطباء المقيمين) .

إرشادات مهمة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك

يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد

ضرورة أن يتقدم المتزوجون من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونا

عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلاً من وزارتي (التعليم العالى والبحث العلمى / التربية والتعليم والتعليم الفني)

قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزاري بتعيين الشبان (المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يتم إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط حرصا على مستقبلهم

ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين بتوضيح ذلك حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (ستة أشهر) طبقاً للقانون

ضرورة قيام الشباب الحاصلين على دورات تدريبية احترافية بجهات مدنية فى مجال تكنولوجيا المعلومات بتوضيح ذلك عند تقدمهم لمناطق التجنيد وتقديم المستندات المؤيدة لذلك؛ لتوزيعهم على الوحدات المتوافقة مع مؤهلهم الدراسي والدورات الحاصلين عليها فى ذلك المجال .

وللتيسير على الشباب المتقدمين للتجنيد وتقليل ترددهم على مكاتب التجنيد والتعبئة التابعين لها تم استحداث خدمة الحجز المسبق لتحديد توقيت التسجيل والكشف الطبى عليهم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة .

ولمزيد من الإستفسارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

أو البريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى [email protected] .

أو خدمة الاستعلام الصوتي على الأرقام الآتية 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ، والرقم المختصر 15499.