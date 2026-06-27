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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يكشف عن إصدار تذكاري محدود لجواز سفر يحمل صورته

نموذج لإصدار تذكاري محدود من جواز السفر الأمريكي
نموذج لإصدار تذكاري محدود من جواز السفر الأمريكي
نوال السيد

أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عن نموذج لإصدار تذكاري محدود من جواز السفر الأمريكي يحمل صورته، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" صورة للتصميم الجديد، وعلق عليها قائلًا: "جواز السفر الأمريكي الجديد، الذي يقول: أهلاً بكم، لكن أحسنوا التصرف!"

ويظهر التصميم صورة لترامب متكئًا على مكتب "ريزولوت" في البيت الأبيض، مع نص إعلان الاستقلال الأصلي في الخلفية وتوقيعه أسفل الصفحة، بينما تتضمن الصفحة المقابلة لوحة "إعلان الاستقلال" للفنان جون ترومبول، إلى جانب عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية 250".

كما نشر البيت الأبيض عبر منصة "إكس" الصورة نفسها، مؤكدًا أن الإصدار يأتي لإحياء الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وكان الإعلان عن هذا الإصدار المحدود قد صدر لأول مرة في أبريل الماضي ضمن برنامج الاحتفالات الوطنية، وأوضحت الإدارة الأمريكية أنه سيحمل تصميمًا فنيًا خاصًا وصورًا محسنة على الغلافين الخارجي والداخلي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أن هذا الإصدار سيتاح فقط من خلال وكالة جوازات السفر في واشنطن عند بدء طرحه، ولن يكون متاحًا عبر الإنترنت أو في مكاتب إصدار الجوازات الأخرى.

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