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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات

السكة الحديد
السكة الحديد
أ ش أ

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد عن بعض التأخيرات على جداول تشغيل بعض القطارات على خط (القاهرة/ الإسكندرية)؛ نتيجة تنفيذ أعمال الصيانة ببرجي إشارات شبرا وقليوب، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإشارات، بما يعزز مستويات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.

وتقدمت الهيئة - وفقا لبيان اليوم /السبت/ - بالاعتذار إلى الركاب عن التأخيرات الناتجة عن التهديات التشغيلية المؤقتة بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة، مؤكدة حرصها على عودة حركة القطارات إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقت، وأن هذه الأعمال تستهدف رفع كفاءة منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.


 

الهيئة القومية للسكك الحديد عمال الصيانة شبرا شبكة السكك الحديدية

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