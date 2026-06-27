توافد المواطنين على محطات المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل تزامنا مع تشغيلها

تزامنا مع بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل، بدأ الركاب منذ صباح اليوم /السبت/، التوافد على محطات هذه المرحلة، والتي تشمل : استاد القاهرة، وهشام بركات، وجامعة الأزهر، والحي السابع، والمشير أحمد إسماعيل، وجيهان السادات.

وبتشغيل المرحلة الثانية، بات مونوريل شرق النيل يصل من محطة الاستاد حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بعدد 22 محطة، وذلك بدءً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً، حيث يسهل وصول المواطنين إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء بمدينة نصر، والقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والربط مع عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات، فضلا عن الربط مع الميادين والمحاور الحيوية.

وتساهم المرحلة الثانية في تسهيل حركة تنقل القادمين من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية) والمترددين عليها إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة من خلال تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو، ومونوريل شرق النيل في محطة استاد القاهرة، ومع الأتوبيس الترددي السريع BRT في محطة المشير طنطاوي، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، ومستقبلا في (محطة هشام بركات للربط مع الخط الرابع لمترو الأنفاق ومحطة النرجس للربط مع الخط السادس لمترو الأنفاق ).

وفي هذا الإطار، تخدم محطة استاد القاهرة قلب المنطقة الرياضية والخدمية في مدينة نصر، حيث ستتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق وتخدم المنشآت الرياضية والترفيهية (مجمع استاد القاهرة الدولي “الاستاد الرئيسي، والصالة المغطاة ، ومجمع حمامات السباحة، ونادي الزهور الرياضي، والفنادق (سونستا القاهرة) والمنشآت الحكومية والخدمية (الهيئة العامة للاستعلامات)، بينما تخدم محطة هشام بركات المساجد (رابعة العدوية) والمستشفيات (دار الفؤاد) والمراكز الطبية المتخصصة بشارع الطيران والتجمعات السكنية (كومباوند تراس) والمولات (توكانو مول).

كما تخدم محطة جامعة الأزهر المجمع التعليمي لجامعة الأزهر ومحيطه (الحرم الرئيسي لجامعة الأزهر) والمدن الجامعية للطلاب والطالبات ومجمع البحوث الإسلامية ومدارس ومعاهد الأزهر الشريف وجامع نوري خطاب ومستشفى التأمين الصحي، والحي السابع في واحدة من أقدم وأشهر المناطق السكنية والتجارية بمدينة نصر، كما تخدم العديد من المستشفيات، أهمها مستشفى الشرطة بمدينة نصر، ومجموعة من المدارس التجريبية واللغات بالحي السابع والمعالم الحكومية والتجارية (محكمة مدينة نصر، ومحيط سوق الحي السابع التجاري).

كما تخدم محطة المشير أحمد إسماعيل العديد من الشركات والمؤسسات (هيئة الطاقة الذرية – إنبي) وعدد من المدارس الدولية، ومن أهمها (مدرسة المستقبل للغات)، ومسجد السلام بمدينة نصر، بينما تخدم محطة جيهان السادات العديد من المحاور : (محور شينزو أبي – محور الوفاء والأمل) وشركة تاون جاس .

ويأتي تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل بعد أن حققت المرحلة الأولى نجاحا لافتا وخطفت الأنظار ورسخت هذا المشروع كأيقونة للنقل الحديث، حيث تحول المونوريل إلى الوجهة الأولى للجماهير في الفعاليات والاحتفالات الكبرى بالعاصمة الجديدة، فيما تواصل إدارة المونوريل تقديم خصم بقيمة 50 في المائة من قيمة التذكرة الكاملة لركاب مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلات الرسمية، لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها .