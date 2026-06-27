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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية صباح اليوم السبت إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لحسم موقف المنتخبين من التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة مصر وإيران

يستضيف ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية مواجهة مصر وإيران، والتي تقام اليوم السبت 27 يونيو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران

تنقل شبكة beIN Sports المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر مجموعة من قنواتها المخصصة لتغطية منافسات كأس العالم، وجاءت القنوات الناقلة كالتالي:

* beIN SPORTS MAX 1 بصوت المعلق علي محمد علي.
* beIN 4K HDR مع التغطية عالية الجودة.

قناة مفتوحة لمتابعة اللقاء

من المنتظر أيضًا أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، والتي سبق لها نقل مباريات منتخب مصر خلال الجولتين الأولى والثانية، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك، في حال استمرار بثها المفتوح.

تردد قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة

يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

* التردد: 12245
* الاستقطاب: عمودي (V)
* معدل الترميز: 27500

مشاهدة مباراة مصر وإيران عبر الإنترنت

كما تتيح شبكة beIN Sports متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، الذي يوفر البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، إلى جانب تغطية شاملة لجميع مباريات بطولة كأس العالم 2026، مما يمنح المشاهدين إمكانية متابعة اللقاء من مختلف الأجهزة وفي أي مكان

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