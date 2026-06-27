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رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
محمد إبراهيم

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

كما ترأسا رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للإجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية التركية وقاما بالتوقيع على محضر الجلسة الذى تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم آفاق التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والتركية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين ، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

رئيس الأركان القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة سلجوق بيرقدار أوغلو رئيس الأركان التركي الجيش التركي

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رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
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