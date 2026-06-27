الأرض بلعت العربيات.. هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة

ابتلع هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة عدد من السيارات مما عطل الحركة المرورية.

وتم إبلاغ غرفة عمليات مرور القاهرة وتم الدفع بعدد من الأوناش لسحب السيارات التي هبطت بطريقة فجائية، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتكثف الخدمات المرورية جهودها حاليا لسحب السيارات المتضررة وتسيير حركة المرور ومنع التكدسات، فى حين انتقل فريق من المهندسين والفنيين التابعين للمحافظة والجهات المعنية لمعاينة موقع الهبوط، بهدف الوقوف على أسبابه الفنية والبدء فى أعمال الإصلاح الفوريّ لإعادة الطريق إلى طبيعته.

ونصحت الإدارة العامة للمرور قائدى المركبات بسلوك طرق بديلة والالتزام بالتعليمات المروريّة لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإصلاح الفجوة الأرضيّة.