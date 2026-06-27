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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

مشوار مصر فى المونديال 

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب بلجيكا فى الجولة الأولى من دور المجموعات 1-1 ثم تغلب على نيوزيدلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية بالمونديال.

موعد المباراة

تنطلق صافرة مباراة مصر وإيران فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران

تنقل مباراة مصر وإيران مجانًا عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة (المعروفة باسم beIN SPORTS FIFA World Cup 2026).

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن بث المواجهة بدون تشفير لدعم الجماهير العربية.

وتتطلع الجماهير لمتابعة اللقاء عبر الشبكة المجانية المفتوحة التي خصصتها قنوات “بي إن سبورتس” لنقل عدد من مباريات المونديال.

تردد القناة

لمتابعة المباراة مجاناً وبث مباشر عبر الشاشات المفتوحة، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الجديدة التالية:

قمر نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD (تتطلب أجهزة استقبال تدعم نظام DVB-S2)

قمر عرب سات

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

منتخب مصر ايران كأس العالم حسام حسن موندال 2026

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